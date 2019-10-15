شكرا لقرائتكم أوكرانيا تهزم البرتغال وتتأهل إلى يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بفضل الفوز على ضيفه البرتغالي 2 -1 يوم الاثنين في الجولة السابعة من مباريات المجموعة الثانية. وتقدم منتخب أوكرانيا بهدفين في الشوط الأول عن طريق رومان ياريمتشيوك في الدقيقة السادسة واندريه يارمولنكو في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني تكفل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال من ضربة جزاء في الدقيقة 72 تزامنت مع طرد الأوكراني تاراس ستيبانينكو. وانفرد منتخب أوكرانيا بصدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من سبع مباريات مقابل 11 نقطة للبرتغال في المركز الثاني من ست مباريات وعشر نقاط لصربيا صاحبة المركز الثالث من ست مباريات، فيما تأتي لوكسمبورغ في المركز الرابع بأربع نقاط من ست مباريات وتتذيل ليتوانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة من سبع مباريات.

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