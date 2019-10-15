شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ميتشو يدرس الأهلى بـ4 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الصربى ميتشو إلى المواجهة المرتقبة مع نظيره الزمالك فى القمة المقبلة، المحدد لها يوم 19 أكتوبر الجارى على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإسبوع الرابع بالدورى الممتاز. ويرصد "سوبر كورة" كيفية دراسة ميتشو لفريق الأهلى بـ 4 طرق فى التقرير التالى : لمعرفة طرق دراسة ميتشو للأهلى عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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