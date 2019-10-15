اهداف مباراة مصر وبتسوانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع منتخب مصر أن يحقق فوزاً مهماً تحت القيادة الفنية الجديدة لحسام البدرى مدرب الفراعنة، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخب الوطنى مع نظيره البتسوانى، فى إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

اهداف مصر وبتسوانا .. حمدى فتحى يسجل أول أهدافه الدولية

فاز منتخب مصر على نظيره البتسوانى، بهدف نظيف وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة، ليسجل لاعب وسط الأهلى أول أهدافه الدولية مع المنتخب فى أول مشاركة بقميص الفراعنة.

اهداف مصر وبتسوانا .. الفوز الأول لحسام البدري

سجل حسام البدرى المدير الفنى الجديد فوزه الأول مع الفراعنة بعد تعيينه مديرًا فنيًا خلفًا للمكسيكى خافير أجيرى الذى تمت إقالته بعد أمم أفريقيا 2019.

اهداف مصر وبتسوانا .. 6 تغييرات فى المباراة

وأجرى حسام البدرى 6 تغييرات مع بداية الشوط الثانى، نزول حمدى فتحى بدلاً من محمد الننى فى الدقيقة 53، كما دفع بمحمد مجدى قفشة بدلاً من عبد الله السعيد فى الدقيقة 59، ثم التغيير الثالث فى الدقيقة 61 بنزول محمد عواد بدلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، والتبديل الرابع فى الدقيقة 67 بنزول حسام حسن بدلاً من كوكا، ويجرى المنتخب التغيير الخامس بنزول عمرو جابر بدلاً من طارق حامد فى الدقيقة 80، كما شارك عمر السعيد بدلاً من حسين الشحات فى الدقيقة 83.