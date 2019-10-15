شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لمحمد صادق فى الاسماعيلى استعداداً للحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبى للنادى الاسماعيلى برنامج تأهيلى مكثف لمحمد صادق لاعب الفريق استعداداً لمواجهة حرس الحدود
وقال الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد صادق جناح الفريق يعانى من التهاب فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى ودية جنوب أفريقيا.
ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.
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