شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أمير وجيه مديراً فنياً لمنتخب الاسكواش قبل المشاركة في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة إسناد مهمة تدريب المنتخب الأول إلى أمير وجيه بطل العالم السابق وذلك قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة العالم نوفمبر المقبل.

ويعتبرأمير وجيه أحد أكثر المدربين حصداً للبطولات مع فراعنة الاسكواش عندما تولى تدريب المنتخب الأول قبل سنوات برصيد 23 بطولة من بينها 3 بطولات عالم.

ومن المقررأن يستهل أمير وجيه مهمته مع فراعنة الاسكواش في 5 نوفمبر المقبل مع بطولة العالم فردي الرجال والتي تقام في قطر، قبل أن يتولى المهمة الثانية ببطولة العالم للفرق والتي تقام في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

بطل العالم السابق أمير وجيه ، كان قد تولى تدريب المنتخب السعودى للاسكواش، ومنتخب السويد. كما أنهتواجد فى الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة، حيث تولى الإشراف على نادى فاير أوف اسكواش الأمريكى، كما أشرف على تدريب شريحة كبيرة من ممارسى اللعبة من أمريكا ومختلف البلدان الأخرى.

واستغلت اتحادات الاسكواش الخبرات الكبيرة لوجيه فى مجال التدريب، للاستعانة به فى تأهيل لاعبيها، وإكسابهم مهارات اللعبة باعتباره من اللاعبين أصحاب الباع الكبير فى اللعبة، وساهم فى تحقيق طفرة بالاسكواش المصري، لاسيما أنه صاحب أكبر بطولات لمدربى المنتخبات الوطنية خلال فترة توليه المسئولية.

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