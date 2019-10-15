شكرا لقرائتكم خبر عن نادٍ ألماني يستغنى عن لاعبه التركي بعد مساندته لعدوان بلاده على سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سانت باولي الألماني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية ببلاده، استغناءه عن خدمات لاعبه التركي جينك شاهين بعد مساندة الأخير للعدوان الذي تشنه بلاده على الأراضي السورية.

وقال النادي في بيانه، حسب صحيفة «جارديان» البريطانية: «تم تسريح شاهين من التدريبات ومهام اللعب بقرار فوري، والعامل الأساسي للوصول إلى هذا القرار هو استهانته المتكررة لقيم النادي والحاجة لحماية اللاعب».

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وكان «شاهين» قد كتب على حسابه بـ«إنستجرام»، الجمعة الماضية: «نحن بجانبكم أبطال جيشنا، دعواتنا معكم»، وهو ما أثار غضب جماهير سانت باولي ليطالبوا بالاستغناء عن اللاعب، فيما أعلن النادي إجراء تحقيق داخلي وكذلك محادثات بين مسؤولي الفريق واللاعب.

وأضاف النادي في بيانه: «عقب العديد من المفاوضات مع الجماهير، الأعضاء، والأصدقاء الذين تعود أصولهم إلى تركيا، أصبح من الواضح لنا أننا لا يمكننا ولا يجب علينا محاولة قياس الفروق الدقيقة في التصورات والمواقف من الخلفيات الثقافية الأخرى بالتفصيل، وأن رفضنا لأعمال الحرب ليس مطروحًا للشك أو النقاش، تلك الأعمال، والتعبير عن التضامن معها، تسير في خط عكسي مع مبادئ النادي».

وسيبقى عقد «شاهين» ساريًا مع سانت باولي فيما حصل على الإذن بالتدريب والمشاركة مع أندية أخرى، ومن جانبه، عاد اللاعب الذي انضم إلى سانت باولي قادمًا من إسطنبول باشاكشهر عام 2016 إلى بلاده، فيما لن يتمكن من المشاركة مع أي ناد حتى فتح سوق الانتقالات في يناير القادم.