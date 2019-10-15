سان جيرمان يخطط لجلب لاعب ميلان

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

ليوناردو

وجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بوصلته نحو نادي اي سي ميلان الإيطالي لاستقطاب نجم الفريق خلال الانتقالات الموسمية الشتوية القادمة.



وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، إنَّ ليوناردو، يُريد نقل مواطنه لوكاس باكيتا من ميلان، إلى حديقة الأمراء هذا الموسم.

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كان ليوناردو، وراء صفقة باكيتا في "سان سيرو"، أثناء فترة عمله كمدير رياضي لميلان خلال الموسم الماضي.

وانتقل باكيتا، من فلامنجو إلى ميلان في يناير/كانون ثان الماضي، مقابل 35 مليون يورو، بعد صراع مع ريال مدريد على الصفقة.

وعانى اللاعب البرازيلي، لحجز مكان أساسي في تشكيلة ميلان هذا الموسم، تحت قيادة المدرب السابق ماركو جيامباولو.