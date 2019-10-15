فييرا: إدارة أرسنال طموح للمستقبل

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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
كشف مدرب فريق نيس، باتريك فييرا، بأن إدارة فريقه السابق أرسنال هو طموح له في المستقبل.
وبينما قال فييرا انه يشعر بالسعادة في نيس، اشار الى انه يتطلع الى القيام بأشياء أكبر.
وقال: "هل ان حلمي هو تدريب أرسنال أو فريق فرنسا؟ نعم، مثل أي لاعب، عندما نؤدي هذه المهمة، نريد أن نلمس المستوى العالي".
وتابع: "لكن المستوى العالي جدًا يمكنني بلوغه مع نيس منذ اللحظة التي نمنح فيها أنفسنا وسائل النجاح ومن اللحظة التي تتسق بها الطريقة التي نعمل بها".
واضاف: "لكننا كمدربين نقوم بهذه المهمة وأقوم أنا بهذه المهمة من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا يوما ما".
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