فييرا: إدارة أرسنال طموح للمستقبل

الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

كشف مدرب فريق نيس، ​باتريك فييرا​، بأن إدارة فريقه السابق ​أرسنال​ هو طموح له في المستقبل.



وبينما قال فييرا انه يشعر بالسعادة في نيس، اشار الى انه يتطلع الى القيام بأشياء أكبر.

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وقال: "هل ان حلمي هو تدريب أرسنال أو فريق ​فرنسا​؟ نعم، مثل أي لاعب، عندما نؤدي هذه المهمة، نريد أن نلمس المستوى العالي".

وتابع: "لكن المستوى العالي جدًا يمكنني بلوغه مع نيس منذ اللحظة التي نمنح فيها أنفسنا وسائل النجاح ومن اللحظة التي تتسق بها الطريقة التي نعمل بها".

واضاف: "لكننا كمدربين نقوم بهذه المهمة وأقوم أنا بهذه المهمة من أجل المشاركة في ​دوري أبطال أوروبا​ يوما ما".