شكرا لقرائتكم فايلر يغلق ملف الصفقات الجديدة واللاعبين الراحلين بشكل مؤقت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأرتبط أسم أكثر من لاعب بالرحيل عن الأهلى على خلفية تجميدهم فى الأهلى وعلى رأسهم صالح جمعة، كما دخل عدد من اللاعبين دائرة المطلوبين فى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى القادم وأبرزهم محمود عبد المنعم كهربا نجم أفيس البرتغالى.
ويرغب فايلر فى فرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق لاستمرار سلسة الانتصارات سواء على المستوى المحلي أو القاري، فى الوقت الذي يفرض المدرب السويسري حالة من الإنضباط منذ قدومه على رأس الجهاز الفني.
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