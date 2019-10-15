شكرا لقرائتكم حسام البدرى يبحث برنامج إعداد المنتخب لمباراتى كينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، إجتماعا خلال الـ48 ساعة المقبلة مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وحقق منتخب مصر فوزا أمس بهدف نظيف على بتسوانا فى أول إختبار لحسام البدرى مع المنتخب الوطنى ، وسجل الهدف حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب.

وأبدى حسام البدرى رضاه بعد فوز المنتخب أمام بتسوانا بهدف نظيف ، خاصة أنها أول مباراة للفراعنة في عهده.. وقال حسام البدري: "التجمع كان لفترة قصيرة ولم نسطع تنفيذ كل ما نريده.. وهناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".

Advertisements

وأضاف البدري أن لاعبي المنتخب الأولمبي سيتواجدون مع المنتخب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر علي الانضباط الذي حدث في الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.. وشدد البدري على أن الاختيار في الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون حكرًا علي أحد في الفترة المقبلة.

وأكد البدري أنه حقق الكثير من أهدافه في مواجهة بتسوانا خاصة أنه طبق العديد من الأفكار في اللقاء، وكشف المدير الفنى عن أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة بتسوانا وهناك عناصر أخري لم تقدم أوراق اعتمادها مؤكدًا أن محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب القادم.

واعترف البدري أن المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم، مؤكدًا أنه يري أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة كاشفًا عن أن هناك عناصر أخري مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.