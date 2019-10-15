شكرا لقرائتكم ميتشو يدرس الأهلى بـ 4 طرق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد فريق نادى الزمالك بقيادة مديره الفني الصربي ميتشو إلى المواجهة المرتقبة مع نظيره الزمالك في القمة المقبلة والمحدد لها يوم 19 أكتوبر الجارى على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإسبوع الرابع بالدورى الممتاز .

و يرصد " الخليج 365" كيفية دراسة ميتشو لفريق الأهلى بـ 4 طرق فى التقرير التالى :

الفيديوهات

يدرس ميتشو المدير الفنى للزمالك فريق الأهلى عن طريق مشاهدة فيديوهات أول ثلاث جولات للفريق الأحمر فى الدورى بالفيديو للعب على أخطاء الأهلي فى المواجهات الثلاث .

مباراة السوبر Advertisements

كما أن مباراة السوبر الأخيرة التى جمعت فريقا الأهلى و الزمالك فى السوبر المحلى و التى شهدت فوز الأحمر بنتيجة 3 / 2 ستساعد ميتشو بقوة فى معالجة أخطاء فريقه أمام غريمه التقليدى للأخد بالثأر .

محلل الأداء

كما يدرس ميتشو نقاط القوة و الضعف لدى الفريق الأهلاوى من خلال ما يقدمه له محلل الأداء الفنى من تقارير من أجل وضع خطة عبور الفريق الأحمر فى التدريبات بدءا من الغد .

متابعة نجوم الأهلى فى المنتخب الأوليمبى

كم حرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، على التواجد فى مقصورة استاد القاهرة لمتابعة مباراة منتخب مصر الأوليمبى وجنوب أفريقيا الودية التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف أحرزه رمضان صبحى، يوم الأحد الماضى فى التجربة الودية الأخيرة للمنتخب الأولمبى قبل خوض غمار بطولة أفريقيا تحت 23 سنة المقرر إقامتها اوائل نوفمبر بالقاهرة، وذلك من أجل متابعة نجوم الأهلى قبل القمة وايضا متابعة لاعبي الزمالك فى المنتخب الاول .