شكرا لقرائتكم نادى الشيخ زايد يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة انتصارات أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد نادى الشيخ زايد برئاسة فكرى الهوارى لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة يوم الخميس المقبل بمقر النادى فى السابعة مساء ويتضمن الحفل فقرات فنية وثقافية بالإضافة إلى إقامة مسابقات لأجمل الأصوات والمواهب من أبناء نادى ومدينة الشيخ زايد

ومن جانبه قال فكرى الهوارى رئيس النادى أنه من واقع المسئولية الوطنية قرر مجلس إدارة النادى إقامة الحفل لتقديم كل سبل الدعم والتقدير والإعزاز لأهالى شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة ، وأعرب عن سعادته بموافقة عدد كبير من أهالى الشهداء لحضور الحفل

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وأكد الهوارى، أن حرب أكتوبر استردت فيها مصر والأمة العربية كرامتهما، وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس فى المسؤولية والوطنية والرجولة، وقدم فيها رجال القوات المسلحة ملحمة فريدة فى البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، الذين روت دماؤهم الذكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض.