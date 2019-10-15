شكرا لقرائتكم نادى الشيخ زايد يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة انتصارات أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستعد نادى الشيخ زايد برئاسة فكرى الهوارى لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة يوم الخميس المقبل بمقر النادى فى السابعة مساء ويتضمن الحفل فقرات فنية وثقافية بالإضافة إلى إقامة مسابقات لأجمل الأصوات والمواهب من أبناء نادى ومدينة الشيخ زايد
ومن جانبه قال فكرى الهوارى رئيس النادى أنه من واقع المسئولية الوطنية قرر مجلس إدارة النادى إقامة الحفل لتقديم كل سبل الدعم والتقدير والإعزاز لأهالى شهداء الوطن من أبناء الجيش والشرطة ، وأعرب عن سعادته بموافقة عدد كبير من أهالى الشهداء لحضور الحفل
وشدد على أن مصر لن تنسى دور أبطال حرب أكتوبر فى تحرير أرض سيناء، وأنهم ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل تحرير الوطن، لافتًا إلى أن هؤلاء الأبطال كانت قلوبهم تسبق أقدامهم إلى ميادين الشرف والعزة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادى الشيخ زايد يكرم أسر شهداء الجيش والشرطة بمناسبة انتصارات أكتوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.