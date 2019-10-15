شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعد برنامج مكثف لـ "محمد صادق" استعدادا لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى، برنامج تأهيلى مكثف لمحمد صادق، لاعب الفريق استعداداً لمواجهة حرس الحدود.

وأكد الدكتور أكرم عبدالعزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن محمد صادق جناح الفريق يعانى من التهاب فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى فى ودية جنوب أفريقيا.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري العام

وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.