شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعد برنامج مكثف لـ "محمد صادق" استعدادا لمواجهة حرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.
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