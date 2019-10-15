المدير الفني يرفض رحيل صالح جمعة عن الأهلي

الموجز
أكد فايلر لإدارة الأهلى أنه مُقتنع بشدة بإمكانيات صالح جمعة الفنية، إلا أنه ما زال غير راضٍ عن المردود البدني الذي يقدمه اللاعب، كما أنه لا يرى أن صالح جمعة يقدم أفضل شيء فى التدريبات، وهو الأمر الذي يرفضه فايلر، والذي يرغب فى خوض جميع اللاعبين للتدريبات بمنتهى القوة بشكل مشابه لما يقدموه فى المباريات.
ويرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان.
وتحدث فايلر مع صالح جمعة حول بعض الأمور الفنية التي يحتاج اللاعب لعلاجها فى الفترة المقبلة وأبرزها احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة.
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