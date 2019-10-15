شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يجتمع باللجنة الخماسية لمناقشة الإعداد لـ"كينيا وجزر القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى اجتماعا خلال الـ48 ساعة المقبلة مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب لمواجهتى كينيا وجزر القمر يومى 14 و18 نوفمبر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

وحقق منتخب مصر فوزا أمس بهدف نظيف على بتسوانا فى أول اختبار لحسام البدرى مع المنتخب الوطنى، وسجل الهدف حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب.

وأبدى حسام البدرى رضاه بعد فوز المنتخب أمام بتسوانا بهدف نظيف، خاصة أنها أول مباراة للفراعنة فى عهده.. وقال حسام البدرى: "التجمع كان لفترة قصيرة ولم نسطع تنفيذ كل ما نريده.. وهناك مجموعة جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".

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وأضاف البدرى أن لاعبى المنتخب الأولمبى سيتواجدون مع المنتخب فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر على الانضباط الذى حدث فى الفترة الماضية خلال المعسكر.. وشدد البدرى على أن الاختيار فى الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكدًا أن المنتخب لن يكون حكرًا على أحد فى الفترة المقبلة.

وأكد البدرى أنه حقق الكثير من أهدافه فى مواجهة بتسوانا، خاصة أنه طبق العديد من الأفكار فى اللقاء، وكشف المدير الفنى عن أن هناك عناصر ثبتت أقدامها فى مباراة بتسوانا وهناك عناصر أخرى لم تقدم أوراق اعتمادها، مؤكدًا أن محمد صلاح سيتواجد فى معسكر المنتخب المقبل.

واعترف البدرى أن المنتخب يعانى من مشكلة فى خط الهجوم، مؤكدًا أنه يرى أن مستوى أحمد حسن كوكا سيتطور خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن أن هناك عناصر أخرى مرشحة للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفى محمد وصلاح محسن ومروان محسن.