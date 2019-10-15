سوبر كورة.. أرقام فايلر وميتشو مع الأهلى والزمالك قبل القمة 119

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صراع للمرة الثانية فى أقل من شهر بين السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للنادى الأهلى، ونظيره الصربى ميتشو، مدرب الزمالك فى القمة المنتظرة 119 بالجولة الرابعة من الدورى.

وينتظر الملايين من عشاق ومحبى كرة القدم المصرية تجدد الصراع الكروى فى حلقة جديدة بين الكبيرين بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، ونظيره الصربى ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو"، مدرب نادى الزمالك فى القمة المنتظرة رقم 119 التى ستجمع القطبين الكبيرين فى تمام الثامنة مساء السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدورى العام الممتاز.

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