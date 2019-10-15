شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يطالب بمساواة سموحة بالأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، بضرورة تأجيل مباراة فريقه أمام سموحة فى الجولة الرابعة من الدورى العام، التى من المقرر أن تنطلق الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوى، حال تأجيل مباراة الأهلى والزمالك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الأندية.

وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: إذا كانت القمة بين الأهلى والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقاؤنا مع بيراميدز بعد غد إلى نفس موعد القمة لأن هناك سبع لاعبين من فريق سموحة سيعودون اليوم عصرا من لاعبى المنتخب القومى الأول ومنتخب الشباب ومنتخبات عربية وأفريقية.

وأضاف رئيس سموحة: أحد اللاعبين أصيب إصابة شديدة تحتاج 3 أشهر والآخرين معظمهم يعانى من شد أو إرهاق أو أى إصابة أخرى، بالإضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق فى أى تدريب خاص بالمباراة القادمة.

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فرج عامر

وتلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، طلبًا من الجهات الأمنية بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم السبت المقبل فى الأسبوع الرابع بالدورى.

وكان اتحاد الكرة تسلم منذ أيام خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة المباراة يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، وطلب اتحاد الكرة من الأمن نقلها لبرج العرب قبل أن يطلب الأمن تأجيل المباراة وعدم إقامتها فى الموعد المحدد.

وتجرى محاولات من قبل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع الجهات الأمنية حتى الآن لإقامة المباراة فى موعدها من أجل انتظام المسابقة.