شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة يتألقون فى "هوليود سمايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهتم كثيرًا نجوم كرة القدم بعالم الموضة والفاشون خاصة فى الفترة الأخيرة، لاسيما أنهم أصبحوا يهتمون كثيرا بالمظهر الخارجى خاصة فى ظل اهتمامهم بالسوشيال ميديا حتى وصل الأمر إلى الاهتمام بمظهر الأسنان فى الضحكة. وفى ظل ظهور تجميل الأسنان واللثة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة نجد أن عددًا من نجوم الكرة أصبح يهتم كثيرا بعمل الـ"هوليود سمايل" الذى يظهر الجانب الجمالى للأسنان فى الضحكة. ونجد أن عدد من نجوم الكرة بدأوا يتوافدون على مراكز تجميل الأسنان ويعرضون ذلك عبر صفحاتهم الشخصية على إنستجرام، حيث يرصد ”الخليج 365” أبرز النجوم المتألقين فى الـ"هوليود سمايل " فى الصور التالية:

أحمد حسن كوكا Advertisements

أحمد الشيخ 1

حازم إمام 11

أحمد الشيخ و رمضان صبحى

محمد الشناوى

كهربا

صالح جمعة 1

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصة صور.. نجوم الكرة يتألقون فى "هوليود سمايل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.