شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. ودية مصر وبتسوانا فى عيون خبراء الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث خبراء الكرة المصرية على ودية مصر وبتسوانا، التى جمعت الفريقين مساء الاثنين على ملعب برج العرب، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021 بالكاميرون.

موقع سوبر كورة حرص على التواصل مع خبراء الكرة لمعرفة رأيهم الفنى فى ودية مصر وبتسوانا وهل هى مؤشر على مستوى الفراعنة فى الفترة المقبلة وهل هذا الوقت المناسب للحكم على حسام البدرى وجهة النظر فى اعتماده على السعيد وفتحى واللاعبين الجدد؟.

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