شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تخسر من غانا بسداسية فى كوماسى وتودع المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 2013 خسر منتخب مصر تحت قيادة بوب برادلى أمام المنتخب الغانى بنتيجة 6 / 1 فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، فى مفاجأة أذهلت الكثيرين.

وبدأت مصر مباراة غانا فى كوماسى بتشكيل مكون من: شريف إكرامى – أحمد فتحى – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد شديد قناوى – حسام غالى – محمد الننى – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد أبو تريكة – محمد صلاح.

ومع بداية المباراة تحديدا فى الدقيقة الثانية تقدم أساموا جيان للمنتخب الغانى، ثم عزز ميكل إيسيان بالهدف الثانى فى الدقيقة 22 بعد مراوغته لحسام غالى ووائل جمعة، ثم يأتى أبو تريكة ويحرز هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء فى الدقيقة 39 حصل عليها محمد صلاح، وقبل نهاية الشوط الأول أحرز منتخب غانا الهدف الثالث عن طريق عبد المجيد ونيس.

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ويبدأ الشوط الثانى بتعديل لمنتخب مصر بخروج أحمد شديد قناوى ودخول شيكابالا فى محاولة لتقريب النتيجة، لكن يأتى جيان مرة أخرى ويحرز الرابع لغانا، وفى الدقيقة 72 يخرج شريف إكرامي بعدما أصيب بعد أن ارتكب ركلة جزاء ينجح مونتارى فى تسجيلها فى أحمد الشناوى الذى دخل بدلا من إكرامى، ويحرز أدو الهدف السادس فى الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة.

لينتهى اللقاء بخسارة مؤلمة لمنتخب مصر من غانا بنتيجة 6 / 1 ويتبخر حلم الصعود للمونديال بسبب النتيجة الكبيرة، وفاز منتخب مصر فى مباراة العودة بنتيجة 2 / 1 بالدفاع الجوى لكن لم تسعف الفراعنة النتيجة للصعود للمونديال.