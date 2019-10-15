شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يرفض رحيل صالح جمعة عن الأهلى رغم التجميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عدم دخول صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى تشكيلة فريقه منذ تولى رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأحمر خلفًا لمارتن لاسارتي، إلا أن المدرب السويسري ما زال متحفظًا على فكرة التفريط فى اللاعب خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عرضين شفهيين.

وأكد فايلر لإدارة الأهلى أنه مُقتنع بشدة بإمكانيات صالح جمعة الفنية، إلا أنه ما زال غير راضٍ عن المردود البدني الذي يقدمه اللاعب، كما أنه لا يرى أن صالح جمعة يقدم أفضل شيء فى التدريبات، وهو الأمر الذي يرفضه فايلر، والذي يرغب فى خوض جميع اللاعبين للتدريبات بمنتهى القوة بشكل مشابه لما يقدموه فى المباريات.

وتحدث فايلر مع صالح جمعة حول بعض الأمور الفنية التي يحتاج اللاعب لعلاجها فى الفترة المقبلة وأبرزها احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى، كما يرى فايلر أن صالح جمعة هو الخيار الثالث في مركز صانع الألعاب خلف محمد مجدي قفشة ووليد سليمان، وهو الأمر الذي تسبب فى إحباط اللاعب مؤخرًا.