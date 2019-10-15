طلائع الجيش يصل إلى الصين للمشاركة فى كأس العالم العسكرية

وصل فريق طلائع الجيش الى الصين للمشاركة فى كأس العالم العسكرية التى ستنطلق غدا وتستمر حتى 29 أكتوبر.. واستغرقت رحلة الطيران 10 ساعات، حيث وصلت البعثة فى الواحدة صباح اليوم الثلاثاء . ويجرى الفريق تدريبا خفيفا اليوم بقيادة مديره الفنى البرازيلى سيرجيو فارياس لفك العضلات تعقبه محاضرة للجهاز الفنى استعداداً لمباراته الاولى فى البطولة امام كندا فى الحادية عشرة صباح غد بتوقيت القاهرة. تعقبه محاضرة للجهاز الفنى استعداداً لمباراته الاولى فى البطولة امام كندا فى الحادية عشرة صباح غد بتوقيت القاهرة. وضمت قائمة الفريق 21 لاعباً هم: محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة. أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة. ويواجه طلائع الجيش منتخب كندا غدا ، ويلتقى مع عمان يوم الجمعة القادم ثم يواجه اليونان يوم 20 اكتوبر .

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