شاهد.. تركي آل الشيخ يعلن سحب قضاياه ضد مجلس الأهلي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي الميريا الاسباني والمالك السابق لنادي بيراميدز، انتهاء الازمة بينه وبين مجلس ادارة النادي الاهلي وتنازله عن كل القضايا التي رفعها خلال الاشهر الماضية ضد مجلس ادارة النادي الاهلي .

وقال ال الشيخ عبر صفحته

الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي " .

واضاف ال الشيخ : "

أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف. " .

وكان ازمة كبيرة قد اندلعت بين الطرفين بعد التصريحات النارية التي اطلقها تركي ال الشيخ والاتهامات التي وجهها لادارة النادي الاهلي ورئيس مجلس ادارته محمود الخطيب .