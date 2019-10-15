رياضة | برشلونة يضرب أحلام نيمار في العودة

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ينوي نادي برشلونة الإسباني التراجع عن فكرة ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وبحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا فإن النادي الكتالوني يفكر جديًا في التراجع عن فكرة ضم اللاعب البرازيلي في ظل كثرة إصاباته

وكشفت صحيفة "الموندو يبورتيفو" الإسبانية عن أن هناك عدة أسباب لتراجع برشلونة عن ضم نيمار، والتي في مقدمتها أن برشلونة يرى جلب اللاعب البرازيلي يعيق تقدم أنسو فاتي والأفضل استثمار مبلغ ضخم لشراء مهاجم 9.

وأضافت الصحيفة أن كثرة الإصابات التي يتعرض لها نيمار حيث تعرض للإصابة مع البرازيل وسيغيب لمدة ٤ أسابيع ووجود أنسو فاتي للطرف الأيسر والحاجة لمهاجم جميعها عوامل ضد محاولة برشلونة استعادة نيمار الفترة المقبلة.