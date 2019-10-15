رياضة | نجم منتخب مصر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي برقم قياسي جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشت تقارير صحفية إنجليزية، عن دخول الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر ، تاريخ البريميرليج بسبب الإنجازات التي حققها رفقة الريدز في الفترة الأخيرة.

نجم منتخب مصر ضمن قائمة الأفضل

وأعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة أفضل 50 لاعب في الدوري الإنجليزي بدايةً من 2010 حتى موسم 2019، والتي شهدت تواجد نجم منتخب مصر محمد صلاح في القائمة.

ترتيب محمد صلاح في قائمة ميرور لأفضل 50 لاعب

Advertisements

احتل صلاح المرتبة السادسة عشر في القائمة التي تواجد ضمنها كلاً من سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، سيزار أزبليكويتا لاعب تشيلسي، ساديو مانى لاعب ليفربول، روبيرت فيرمينو مهاجم ليفربول، فيرناندينيو، كيفين دى بروين لاعبا وسط مانشستر سيتي، ديفيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي.

معايير اختيار أفضل 50 لاعب.. وكيفية دخول صلاح القائمة

قامت "ميرور" بوضع عددًا من المعايير فى طريقة اختيارها لقائمة أفضل 50 لاعب في البريميرليج، وجاء على رأسها مدة تواجد اللاعب فى الدورى الإنجليزي، لذلك يجب أن يكون اللاعب قد تواجد في مسابقة الدوري لمدة عامين على الأقل، إلى جانب الحصول على الألقاب الجماعية أو الألقاب الفردية كجائزة القفاز الذهبي أو الحذاء الذهبي.

وتم إضافة الفترة التي قضاها الفرعون المصري داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى أرقام صلاح، ليحتل لاعب الريدز الحالي المركز السادس عشر.