رياضة | ميتشو يجهز لمفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يجهز لمفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك التسرع في الحكم على تشكيل مباراة القمة أمام الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وينوي مدرب الزمالك مباغتة الأحمر بأسلوب جديد عما بدأ به مباراة السوبر المصري والتي خسرها لعدم الاعتماد على مهاجم صريح.

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ويخطط الخواجة للدفع بالمهاجم مصطفى محمد بشكل صريح من البداية بدلًا من طريقة المهاجم الوهمي التي اتبعها في لقاء السوبر وأدت إلى خسارته بنتيجة 3-2.

وطلب المدرب من لاعبي الزمالك عدم التفكير في مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أو التفكير تأجيل مباراة القمة تحت أي ظرف لأن ذلك قد يؤثر على مستوى جميع اللاعبين في المباراتين معًا.