رياضة | عودة 10 لاعبين للأهلي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة 10 لاعبين للأهلي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الزمالك يوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري المصري

ويضم المنتخب الأول عددًا من لاعبي الأهلي وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وأحمد فتحي وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، في حين يضم المنتخب الأولمبي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفى شوبير.

وكان منتخب مصر الأول قد خاض مباراة ودية أمس أمام بتسوانا وحقق الفوز بهدف حمدي فتحي، بينما لعب المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين أمام نظيره الجنوب إفريقي تعادل في الأولى بهدف لكل فريق، وفاز في الثانية بهدف رمضان صبحي.

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ويستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء، بعدما خاض الفريق مباراة ودية أمس الاثنين أمام الإعلاميين وحقق الفوز فيها بهدف وليد أزارو.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٩ نقاط حيث حقق الفوز في ٣ لقاءات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.