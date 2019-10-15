رياضة | الأهلي يطمئن على رمضان صبحي قبل المران الجماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على رمضان صبحي قبل المران الجماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمئن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الدكتور خالد محمود على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الثلاثاء.

وكان رمضان صلحي قد خرج في الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا بعد شكواه من الإجهاد، ليحل زميله إمام عاشور بديلًا له.

وينتظم لاعبو الأهلي الدوليون في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، بعد نهاية المعسكر للمنتخبين الأول والأوليمبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد ٩ نقاط حيث حقق الفوز في ٣ لقاءات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.

