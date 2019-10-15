رياضة | صراع بين ميلان ومانشستر يونايتد على نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع بين ميلان ومانشستر يونايتد على نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام نادي ميلان بالاتصال بالكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة للانضمام إلى صفوف النادي الإيطالي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن ميلان بالفعل اتصل بإيفان راكيتيتش، المدير للفريق الإيطالي، بوبان يريد راكيتيتش لإضافة عنصر الخبرة لمجموعة ميلان الشابة من لاعبين.

وأضافت التقارير أن مهمة ميلان في ضم راكيتيتش لن تكون سهلة في ظل المنافسة من مانشستر يونايتد الذي يسعى لدعم صفوفه باللاعب الكرواتي.

وخرج متوسط الميدان الكراوتي هذا الموسم من حسابات أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة ولم يشارك إلا في دقائق معدودة حيث فضل عليه الثنائي أرثور وفرانكي دي يونج.