رياضة | زيارة تاريخية للضفة الغربية.. السعودية تصطدم بفلسطين في قمة آسيوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة تاريخية للضفة الغربية.. السعودية تصطدم بفلسطين في قمة آسيوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواجهة قوية تجمع المنتخب الفدائي الفلسطيني ونظيره الأخضر السعودي على ملعب فيصل الحسيني بالضفة الغربية في مباراة تاريخية تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الثلاثاء بتوقيت القارهرة.

طموحات كبيرة لفلسطين والسعودية في مباراة اليوم

يبحث منتخب المملكة العربية السعودية عن الفوز الثاني له في المجموعة الرابعة بعد أن اكتسح نظيره السنغافوري بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الماضية ، حيث انتهت مباراته الأولى في البطولة بالتعادل الإيجابي 2-2 أمام اليمن، أما منتخب فلسطين فهو الآخر يأمل في تجاوز الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الفائتة أمام منتخب سنغافورة بعد فوز ثمين في المباراة الافتتاحية على أوزبكستان بهدفين دون رد في ملعب فيصل الحسيني.

موعد مباراة فلسطين والسعودية اليوم

وتبدأ مباراة فلسطين والسعودية في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة ، الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة ، الساعة الخامسة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، الساعة الثالثة عصرا بتوقيت الأردن ، الساعة الرابعة مساء بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة اليوم بين السعودية وفلسطين

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة السعودية وفلسطين بدون تقطيع عبر القناة الرياضية السعودية KSA Sport عبر القمر الصناعي ، بالإضافة إلى قناة الكأس HD1 ، في مباراة ستكون مثيرة في التصفيات الآسيوية.

تشكيلة السعودية المتوقعة اليوم أمام فلسطين:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف Advertisements في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي آل بليهي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني في خط الوسط الدفاعي: سلمان الفرج، عبد الرحمن الدوسري في خط الوسط الهجومي: محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري في خط الهجوم: عبد الله الحمدان

التشكيلة المتوقعة لفلسطين أمام السعودية: