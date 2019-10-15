رياضة | أول رد فعل من محمد صلاح بعد صوره مع أليساندرا أمبروسيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من محمد صلاح بعد صوره مع أليساندرا أمبروسيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشكل غير مباشر على ما يثار عن أزمته مع زوجته "أم مكة" بعد صوره مع عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو وذلك من خلال تعليقه على كوميك أم مكة من خلال أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر أحد المتابعين كوميك موجهًا فيه الكلام لزوجة محمد صلاح جاء فيه: "الوووو أم مكة ؟؟ أبو صلاح نزل فيديو جديد وقام مشوح بايده كدا قالي يعني مش همه!".

ورد محمد صلاح صلاح على كوميك أم مكة بإيموشن "ضحك" ليلقى هذا الرد متابعة واسعة على تويتر.

وظهر محمد صلاح في إعلان لمجلة GQ مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو مما أثار الجدل.