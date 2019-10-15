رياضة | اليوم.. مرتضي منصور يتطلع للقاء طارق حامد بعد أزمة السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. مرتضي منصور يتطلع للقاء طارق حامد بعد أزمة السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، جلسة مع الرباعى طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، عقب عودة اللاعبين الدوليين، ومن المقرر لها اليوم الإثنين قبل إنطلاق مران الفريق، من أجل مناقشة تعديل عقودهم.

وأثيرت أزمة ضاربة مؤخرًا بعدما كتب طارق حامد عبر ستورى الانستجرام الخاص به قائلاً: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، وهو ما أثار ضجة فى الشارع الكروي.

ويتطلع رئيس الزمالك لمناقشة اللاعب ومعرفة السبب الحقيقي وراء تلك الرسالة الغامضة، خاصة وأن الجميع ربطها بأزمة تأخر الإدارة في الوفاء بوعدها وتعديل عقود طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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وفي نفس السياق قال أحمد يحيى وكيل طارق حامد أنه لم يتحدث، ولم يقصد إهانة الزمالك، بما كتبه.

وأوضح يحي في وقت سابق أن ما نشره اللاعب خلال الساعات الماضية ليس له علاقة بالزمالك وأنه أمر شخصى خاص به، موضحاً أن تركيز اللاعب كان مع الفراعنة لمواجهة بتسوانا وديًا.

وينتظم في لتدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمس الاثنين.