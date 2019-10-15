رياضة | مصر وبتسوانا.. الأداء باهت.. والبدري يبحث عن التكتيك الغائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وبتسوانا.. الأداء باهت.. والبدري يبحث عن التكتيك الغائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.
أبرز فرص مصر في اللقاء
شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذ مطلق للمنتخب المصري الذي اعتمد على الضغط العالي أمام بوتسوانا، مما أدى بالضيوف لعدم القدرة على الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة أثناء بناء الهجمة.
ونجح تريزيجيه في اختراق منطقة جزاء بوتسوانا في الدقيقة 18 بعد تمريرة بينية من السعيد، ليصبح في وضعية إنفراد بالمرمى ولكنه صوبها سهلة بين يدي الحارس البوتسواني الذي أمسك الكرة بنجاح.
وكاد حسين الشحات أن يسجل الهدف المصري الأول في الدقيقة 31 بعد كرة ثنائية بينه وبين السعيد من الجانب الأيسر، قبل أن يصوب الكرة أرضية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لبوتسوانا.
واستطاع حمدي فتحي أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر خلال اللقاء مع حلول الدقيقة 74 بعدما تلقى محمود علاء كرة عالية داخل منطقة جزاء بوتسوانا ليحولها عرضية أرضية إلى لاعب الوسط الذي وضعها في الشباك بسهولة.
بركات يعلن رضاه عن الأداء
وأبدى محمد بركات مدير منتخب مصر، رضاه عن الفوز أمام بتسوانا، مضيفا أنه كان لابد من الفوز بأى نتيجة لإكساب اللاعبين الثقة فى أنفسهم قبل مباراة كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021.
قال بركات فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن منتخب بتسوانا لعب بطريقة دفاعية بحثا عن التعادل، وهى نفس الطريقة التى سيؤدى بها منتخب كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا، موضحا أن التجربة جيدة وسيعمل الجهاز الفنى سريعا على تصحيح السلبيات وعلاج الأخطاء قبل المعسكر المقبل.
تابع أنه يوجه الشكر لمسئولى بتسوانا بعد موافقتهم على زيادة التغييرات إلى 6 بدلا من 4 ، حتى يحصل أغلب اللاعبين على فرصة حقيقية مع المنتخب.
أبرز إعترافات البدري عقب المباراة
وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن رضاه بفوز فريقه امام بتسوانا، خاصة وانها أول مباراة للفراعنه في عهده.
وقال حسام البدري :"التجمع كان لفترة قصيرة ولكن الظروف حالت دون ذلك ..هناك مجموعه جديدة انضمت وحساباتنا كانت متعددة".
وأضاف البدري ، أن لاعبي المنتخب الاولمبي سيتواجدوا مع المننخب في الفترة المقبلة ، مؤكدا انه تحدث مع اللاعبين ووجه لهم الشكر علي الانضباط الذي حدث في الفترة الماضية خلال مدة المعسكر.
وشدد البدري ان الاختيار في الفترة المقبلة سيكون أساسه العدل، مؤكداً أن المنتخب لن يكون حكراً علي احد في الفترة المقبلة.
واكد البدري انه حقق الكثير من اهدافه في مواجهة بتسوانا خاصة وانه طبق العديد من الافكار في مباراة اليوم.
وكشف البدري أن هناك عناصر ثبتت أقدامها في مباراة اليوم وهناك عناصر اخري لم تقدم اوراق اعتمادها مؤكدا ان محمد صلاح سيتواجد في معسكر المنتخب القادم.
وأعترف البدري ان المنتخب يعاني من مشكلة في خط الهجوم ، مؤكداً انه يري أن مستوي احمد حسن كوكا سيتطور خلال الفنرة المقبلة كاشفا ان هناك عناصر اخري مرشحه للانضمام لتدعيم خط الهجوم مثل مصطفي محمد وصلاح محسن ومروان محسن.
أراء المتابعين لمواجهة مصر وبتسوانا
وتتباين أراء المتابعين بين متفاؤل ومتشائم بنتيجة وأداء الفراعنة اليوم، واضعين في الإعتبار أنها المهمة الأولي للبدري، ولكن المنتخب البتسواني متواضع أيضاً.
أما عن الفكر الخططي للبدري، فلم تظهر بصمته بعد، فيذكر البدري الجميع، بفنيات الأهلي، وأنها كان يعتمد علي التغيير الخططي أثناء أطوار المباراة وتغيير مراكز اللاعبين، دون النظر إلي الجانب الفني، وغياب النسق التكتيكي والجمل التي تظهر عمل المدرب.
تكتيك البدري الغائب.. هل تستمر معاناة الأهلي
لكن البدري لم تظهر بصمته بعد، هذه هي الحقيقة، الواضحه علي الخطة، لكنها تظهر في النواحي النفسية للاعبين والألتزام الخططي داخل المستطيل، والتنظيم المتقن في الخطوط الخلفية، لكن مشاكل خط المنتصف مازالت مستمرة.
ويبقي أمام البدري أزمة أخري يعاني منها المنتخب وعاني منها الأهلي أثناء فترة المدرب نفسه، هناك، وهي دور ومهام نصف الملعب الهجومي والدفاعي والنقل السريع من الوسط إلي الأجناب، وفتح المساحات، وإختراق العمق وهي المشاكل التي قد تؤرق البدري لفرض خططه وأسلوبة خاصة أنها في المنتخب يمتلك من يصنعوا له الفارق فردياً كمحمد صلاح وترزجيه ورمضان صبحي، وقفشة والسعيد.
الجماهير المتابعة تري أن البدري أعاد لهم مشاهدات لمباريات النادي الأهلي إبان فترة، تولية ذمام الأمور في القلعة الحمراء، مؤكدين أن فكر البدرري يعتمد علي التنظينم فقط الجمل الفنية .