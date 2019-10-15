رياضة | مصر وبتسوانا.. الأداء باهت.. والبدري يبحث عن التكتيك الغائب

حقق منتخب مصر فوزًا سهلاً على منتخب بتسوانا، بهدف نظيف فى المباراة الودية التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

أبرز فرص مصر في اللقاء

شهدت الدقائق الأولى من المباراة استحواذ مطلق للمنتخب المصري الذي اعتمد على الضغط العالي أمام بوتسوانا، مما أدى بالضيوف لعدم القدرة على الاحتفاظ بالكرة لفترة طويلة أثناء بناء الهجمة.

ونجح تريزيجيه في اختراق منطقة جزاء بوتسوانا في الدقيقة 18 بعد تمريرة بينية من السعيد، ليصبح في وضعية إنفراد بالمرمى ولكنه صوبها سهلة بين يدي الحارس البوتسواني الذي أمسك الكرة بنجاح.

وكاد حسين الشحات أن يسجل الهدف المصري الأول في الدقيقة 31 بعد كرة ثنائية بينه وبين السعيد من الجانب الأيسر، قبل أن يصوب الكرة أرضية ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر لبوتسوانا.

واستطاع حمدي فتحي أن يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر خلال اللقاء مع حلول الدقيقة 74 بعدما تلقى محمود علاء كرة عالية داخل منطقة جزاء بوتسوانا ليحولها عرضية أرضية إلى لاعب الوسط الذي وضعها في الشباك بسهولة.

بركات يعلن رضاه عن الأداء

وأبدى محمد بركات مدير منتخب مصر، رضاه عن الفوز أمام بتسوانا، مضيفا أنه كان لابد من الفوز بأى نتيجة لإكساب اللاعبين الثقة فى أنفسهم قبل مباراة كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا 2021. قال بركات فى تصريحات لقناة اون سبورت، إن منتخب بتسوانا لعب بطريقة دفاعية بحثا عن التعادل، وهى نفس الطريقة التى سيؤدى بها منتخب كينيا الشهر المقبل فى تصفيات أمم افريقيا، موضحا أن التجربة جيدة وسيعمل الجهاز الفنى سريعا على تصحيح السلبيات وعلاج الأخطاء قبل المعسكر المقبل. تابع أنه يوجه الشكر لمسئولى بتسوانا بعد موافقتهم على زيادة التغييرات إلى 6 بدلا من 4 ، حتى يحصل أغلب اللاعبين على فرصة حقيقية مع المنتخب.

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