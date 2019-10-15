شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. منتخب مصر يودع تصفيات المونديال بسداسية أمام غانا فى كوماسى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 15 أكتوبر 2014 خسر منتخب مصر أمام المنتخب الغاني بنتيجة 6/1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في مفاجأة أذهلت الكثيرون لغرابتها .

و بدأت مصر مباراة غانا في كوماسي بتشكيل مكون من: شريف إكرامي – أحمد فتحي – وائل جمعة – محمد نجيب – أحمد شديد قناوي – حسام غالي – محمد النني – حسام عاشور – وليد سليمان – محمد أبو تريكة – محمد صلاح.

ومع بداية المباراة تحديدا في الدقيقة الثانية تقدم أساموا جيان للمنتخب الغاني، ثم عزز ميكل إيسيان بالهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد مراوغته لحسام غالي ووائل جمعة، ثم يأتي أبو تريكة و يحرز هدف مصر الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 39 حصل عليها محمد صلاح، و قبل نهاية الشوط الأول أحرز منتخب غانا الهدف الثالث عن طريق عبد المجيد ونيس.

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و يبدأ الشوط الثاني بتعديل لمنتخب مصر بخروج أحمد شديد قناوي ودخول شيكابالا في محاولة لتقريب النتيجة، و لكن يأتي جيان مرة أخرى ويحرز الرابع لغانا، وفي الدقيقة 72 يخرج شريف إكرامي بعدما أصيب بعد أن ارتكب ركلة جزاء ينجح مونتاري في تسجيلها في أحمد الشناوي الذي دخل بدلا من إكرامي، و يحرز أدو الهدف السادس في الدقيقة 88 قبل نهاية المباراة.

لينتهي اللقاء بخسارة مؤلمة لمنتخب مصر من غانا بنتيجة 6/1 و يتبخر حلم الصعود للمونديال بسبب النتيجة الكبيرة، وفاز منتخب مصر في مباراة العودة بنتيجة 2/1 بالدفاع الجوي ولكن لم تسعف الفراعنة النتيجة للصعود للمونديال.