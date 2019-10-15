“تابع الآن” نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم الثلاثاء 15-10-2019 في تصفيات كأس العالم...

مباراة فلسطين والسعودية اليوم، في مواجهة تاريخية ومن العيار الثقيل يلتقي اليوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 المنتخب السعودي مع نظيره المنتخب الفلسطيني في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023، ويترقب العالم العربي هذه المباراة الهامة والتاريخية والتي ستقام لأول مرة في الضفة الغربية بالأراضي المحتلة، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التي سيلعب فيها المنتخب السعودي داخل الأراضي المحتلة، وعبر موقعنا “عرب نيوز” سوف نقدم لكم موعد مباراة فلسطين والسعودية والقنوات الناقلة لها ونتيجة المباراة لحظة بلحظة.

مباراة فلسطين والسعودية اليوم

تأتي مباراة فلسطين والسعودية اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من “السعودية وفلسطين وسنغافورة واليمن وأوزبكستان”، ويحتل المنتخب السعودة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد أن استطاع تحقيق التعادل في المباراة الأولى أمام المنتخب اليمني وفوزه في المباراة الثانية أمام منتخب سنغافورة، جدير بالذكر أن المنتخب السعودي واجه المنتخب الفلسطيني في خمس مباريات كانت له الغلبة فيهما، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين.

موعد مباراة السعودية واليمن اليوم والقنوات الناقلة لها

سوف تقام مباراة السعودية واليمن اليوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2019 على أرضية ملعب “فيصل الحسيني” في مدينة رام الله بالقدس المحتلة، وسوف تقام المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 3:00 عصرا بتوقيت مصر، وسوف تذاع المباراة حصريا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، وقناة KSA Sports 1 HD.

نتيجة مباراة السعودية وفلسطين اليوم

سوف نتابع معكم نتيجة المباراة لحظة بلحظة فور انطلاقها فتابعونا.