شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يرفض إغراءات العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق أفيس البرتغالي، كل الإغراءات والوعود التي تلقاها مؤخرًا من أجل حل أزمته مع نادى الزمالك، ومن ثم العودة مجددًا لصفوف القلعة البيضاء سواء في الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، أو في بداية الموسم الجديد، حيث تمسك اللاعب بموقفه والطريق الذي سلكه، مؤكدًا أن عقده مع الزمالك قد انتهى بنهاية الموسم المنصرم، وأن رحيله جاء بشكل قانوني بعد نهاية تعاقده.

وكشف مصدر مقرب من كهربا، عن أن اللاعب رفض كل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة التي تلقاها في الأيام الماضية، من مسئولين ومحبين لنادى الزمالك، من أجل حل أزمته مع الإدارة عن طريق تعديل قيمة تعاقده وزيادة راتبه السنوي ليصبح من لاعبي الفئة الأولى بالقلعة البيضاء، لافتًا إلى أن كهربا رفض كل تلك المحاولات وأكد صعوبة العودة للزمالك في الوقت الحالي.

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وكان مسئولو الزمالك، استفسروا عن حقيقة توقيع كهربا للنادي الأهلي، وبعد تأكيد وكيل أعماله عدم صحة ذلك، عرضوا على اللاعب العودة مرة أخرى، للقلعة البيضاء، وإنهاء الخلافات الحالية، حيث أبدى مسئولو الأبيض الاستعداد لعقد جلسة مع كهربا في الوقت الحالي، لإسدال الستار على أزمة رحيله بشكل نهائي والاتفاق على الراتب السنوي الجديد، وغلق هذا الملف، ليصبح القرار النهائي فى يد اللاعب سواء بالعودة للزمالك أو استمرار المفاوضات بينه وبين مسئولي النادي الأهلي.