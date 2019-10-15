تعّرف على تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يتفوق المنتخب السعودي الأول على نظيره الفلسطيني في تاريخ مواجهات الفريقين، ولم يسبق لمنتخب “الفدائي” الفوز على “الأخضر” في المباريات السبع الماضية.

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ويحل “الأخضر” ضيفاً على فلسطين، اليوم الثلاثاء الموافق 15-10-2019 في رام الله، ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين في كأس العرب 1992، كسبها المنتخب السعودي بهدفين لهدف، وكرر “الأخضر” فوزه بثلاثة أهداف نظيفة في دورة التضامن الإسلامي 2005، قبل أن يفوز مجدداً 2-0 في بطولة ألعاب غرب آسيا 2005.

وشهدت بطولة كأس العرب 2012، أول حالة تعادل بين المنتخبين 2-2، فيما حسم “الأخضر” المواجهة الخامسة بهدفين نظيفين في لقاء ودي 2014، وكرر فوزه مجدداً في تصفيات كأس العالم 2018 بثلاثة أهداف لهدفين، ثم تعادلا في المباراة السابعة، التي استضافتها الأردن، سلبياً ضمن التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا.