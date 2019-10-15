شكرا لقرائتكم جلسة خاصة .. مرتضى منصور يجتمع مع رباعي أزمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه سيعقد جلسة مع الرباعى طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، عقب عودة اللاعبين الدوليين، من أجل مناقشة تعديل عقودهم.

وكانت أزمة أثيرت مؤخرًا بعدما كتب طارق حامد عبر ستورى الانستجرام الخاص به قائلاً: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، وهو ما أثار ضجة فى الشارع الكروي.

ويرغب رئيس القلعة البيضاء فى مناقشة اللاعب ومعرفة السبب الحقيقي وراء تلك الرسالة الغامضة، خاصة وأن الجميع ربطها بأزمة تأخر الإدارة في الوفاء بوعدها وتعديل عقود طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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طارق حامد لم يتحدث .. لكن وكيل أعماله أحمد يحيى قال إن ما نشره اللاعب خلال الساعات الماضية ليس له علاقة بالزمالك وأنه أمر شخصى خاص به، موضحاً أن تركيز اللاعب كان مع الفراعنة لمواجهة بتسوانا وديًا.

وينضم لتدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمس الاثنين.