جهاز المنتخب يطلب طائرة خاصة للسفر إلى جزر القمر...

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ويفاضل اتحاد الكرة بين استاد برج العرب أو استاد السويس لإستضافة مباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا يوم 14 نوفمبر فى ظل أنشغال استاد القاهرة و استاد السلام بإستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
كان منتخب مصر الأول و الأوليمبي قد أنهيا معسكرهم المغلق أمس الإثنين و الذى انطلق يوم 8 أكتوبر تخلله ودية للمنتخب الأول أمام منتخب بوتسوانا باستاد برج العرب ، بينما خاض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديتين أمام جنوب أفريقيا أقيمت الاولي باستاد الإسماعيلية انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 أحرز للفراعنة أحمد ياسر ريان ، وفى الودية الثانية فاز الفراعنة بهدف أرزه رمضان صبحي.
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