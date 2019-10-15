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جهاز المنتخب يطلب طائرة خاصة للسفر إلى جزر القمر...

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جدة - عمرو شويل طلب مسئولو منتخب مصر بقيادة حسام البدري من اتحاد الكرة السفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة لمواجهتها يوم 18 نوفمبر المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تقام بالكاميرون ، خاصة أنه لا يوجد رحلات طيران مباشرة من مصر إلى جزر القمر مما يتسبب فى حالة من الإجهاد على لاعبي المنتخب لإرتباطهم بمباراة الجولة الأولي يوم 14 نوفمبر أمام منتخب كينيا بمصر ، وهو ما يدرسه مسئولو اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية من أجل حسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة.

 

ويفاضل اتحاد الكرة بين استاد برج العرب أو استاد السويس لإستضافة مباراة منتخب مصر الأول أمام كينيا يوم 14 نوفمبر فى ظل أنشغال استاد القاهرة  و استاد السلام بإستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر  و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

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كان منتخب مصر الأول و الأوليمبي قد أنهيا معسكرهم المغلق أمس الإثنين و الذى انطلق يوم 8 أكتوبر تخلله ودية للمنتخب الأول أمام منتخب بوتسوانا باستاد برج العرب ، بينما خاض المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديتين أمام جنوب أفريقيا أقيمت الاولي باستاد الإسماعيلية انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 أحرز للفراعنة أحمد ياسر ريان ، وفى الودية الثانية فاز الفراعنة بهدف أرزه رمضان صبحي.

 

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