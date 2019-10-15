شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع برباعى الزمالك لمناقشة تعديل عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه سيعقد جلسة مع الرباعى طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، عقب عودة اللاعبين الدوليين، من أجل مناقشة تعديل عقودهم.

وكانت أزمة أثيرت مؤخرًا بعدما كتب طارق حامد عبر ستورى إنستجرام الخاص به قائلاً: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، وهو ما أثار ضجة فى الشارع الكروي.

ويرغب رئيس القلعة البيضاء فى مناقشة اللاعب ومعرفة السبب الحقيقي وراء تلك الرسالة الغامضة، خاصة أن الجميع ربطها بأزمة تأخر الإدارة في الوفاء بوعدها وتعديل عقود طارق حامد ومحمود جنش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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طارق حامد لم يتحدث لكن وكيل أعماله أحمد يحيى قال إن ما نشره اللاعب خلال الساعات الماضية ليس له علاقة بالزمالك وأنه أمر شخصى خاص به، موضحًا أن تركيز اللاعب كان مع الفراعنة لمواجهة بتسوانا وديًا.

وينضم لتدريبات الزمالك اللاعبون الدوليون وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمس الاثنين.