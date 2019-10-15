شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فراعنة الطائرة أمام أمريكا 3/1 فى ختام مونديال أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة من نظيره الأمريكى بنتيجة 3/1 فى إطار ختام مواجهاته ببطولة كأس العالم للكبار المقامة فى اليابان، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: 25 /22, 25 /16 , 25/14 , 25 /13.

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعد أن خسر يوم الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 /2 فى ثامن جولات المونديال.

كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضًا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته.

Advertisements

وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لاستكمال مباريات البطولة.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 9 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.