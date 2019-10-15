شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية جاهز للقمة ومحمد محمود يدعم وسط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلى جاهزيته لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل التي تأتى في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتظم عمرو السولية فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر على مدار الأيام الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم.

فى الوقت الذي أصبح محمد محمود جاهزًا هو الآخر لتدعيم وسط الأهلى فى مواجهة الزمالك المرتقبة، بعد مشاركته فى مواجهة الإعلاميين الودية أمس، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ قرابة الـ9 أشهر وبالتحديد منذ 180 يوم منذ يوم 8 يناير 2019 وهو تاريخ مواجهة الأهلى وسموحة فى الدوري العام والتي شهدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.