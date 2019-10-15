شكرا لقرائتكم خبر عن "السلام والقاهرة" يستضيفان مباريات الأهلى والزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة أن استاد القاهرة والسلام سيستضيفان مباريات الأهلي والزمالك المقبلة سواء بالدوري أو البطولات الأفريقية أو كأس مصر، وذلك عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب، بعد رفض الأمن إقامة مباريات أي من الفريقين باستادات بتروسبورت والكلية الحربية والمقاولون وجهاز الرياضة العسكرى.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانًا رسميًا لتوضيح سبب تغييرات بعض ملاعب الدورى، جاء نصه كالتالى: "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعه من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها".

وقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدًا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تمت الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الأفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة.

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ويود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية، كما يجدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك.

ويأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كل من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة.