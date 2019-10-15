رياضة | مصر تنهي كأس العالم للطائرة بالسقوط أمام أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تنهي كأس العالم للطائرة بالسقوط أمام أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهي منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى اليابان بالخسارة أمام منتخب أمريكا .

وتأتي خسارة منتخب مصر أمام أمريكا بثلاثة أشواط مقابل شوط .

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وجائت نتيجة الأشواط كالأتى : ( ٢٢/٢٥) لصالح مصر (٢٥/١٦) لصالح أميركا (٢٥/١٤) لصالح أميركا (٢٥/١٣) لصالح أميركا .

ويتوقف رصيد المنتخب الوطني عند 8 نقاط فى المركز العاشر من أصل ١٢ منتخب .

وينتظر الفراعنة انتهاء منافسات اليوم لمعرفة الترتيب النهائى لكأس العالم للكرة الطائرة .