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رياضة | رونالدو: ذكري الهدف الـ700 مريرة بالنسبة لي.. تعرف علي السبب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: ذكري الهدف الـ700 مريرة بالنسبة لي.. تعرف علي السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أسطورة المنتخب البرتغالي نجم فريق يوفنتوس، ، عن سعادته بوصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، خلال مواجهة أوكرانيا، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات يورو 2020، والتي خسرها البحارة (1-2).

وأعلن رونالدو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "إنها لحظة جميلة في مسيرتي بالوصول إلى 700 هدفا، لكنها مريرة؛ لأننا لم نفز، ولكن في رأيي يجب أن نشعر بالفخر لأننا قدمنا مباراة رائعة".

وأوضح أسطورة : "أشكر جميع زملائي وأصدقائي والمدربين وكل من ساعد كريستيانو ليصبح اللاعب الموجود أمامكم الآن، وأنا فخور بالفريق".

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وتابع نجم مانشستر يونايتد الأسبق: "أرقامي القياسية؟ كل ما حققته هناك أشخاص ساعدوني فيه، ولهم الفضل في الوصول لهذه الأرقام المُثيرة للإعجاب".

وواصل صاروخ ماديريا: "آخر مرة لعبت فيها هنا (في أوكرانيا) فزت بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكانت لحظة جميلة لكنها انتهت، واليوم لعبنا جيدًا لكننا لم نتمكن من الفوز".

وأردف كرستيانو: "الأرقام القياسية تأتي بشكل طبيعي، وأنا لا أبحث عنها، بل الأرقام هي التي تبحث عني، وليس لديَّ ذلك الهوس".

وأنهي رونالدو: "تسمية ملعب سبورتنج لشبونة باسمي؟ دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

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