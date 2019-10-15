رياضة | طبيب الأهلي يزف خبر سار لفايلر قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب الأهلي يزف خبر سار لفايلر قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرا سارا للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، قبل مواجهة الزمالك، بالدوري الممتاز.

وأعلن خالد محمود، عن تحسن حالة مروان محسن، مهاجم الفريق بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الوجه خلال مباراة سموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري، والتي استدعت خضوعه للجراحة.

وقال طبيب الفريق، إن النادي سيبدأ إجراءات شراء القناع الخاص بمروان محسن والاتصال بالشركة الطبية المتخصصة في هذا المجال خلال 48 ساعة للحصول على المقاسات الخاصة به، على أن يتم إحضاره من إسبانيا في غضون أسبوع.

وقام مروان محسن خلال الفترة الماضية، بتنفيذ برنامج علاجي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب الجراحة التي خضع لها، وبدأ الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالنادي.

كما أكد طبيب الفريق أن عمرو السولية، أصبح جاهز طبيا بعد مشاركته في مران الفريق كاملا؛ سواء الجزء البدني أو تدريبات الكرة التي أقيمت أمس على ملعب التتش، وهو ما يؤكد أن اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها.

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وكان السولية قد تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة قبل توقف مسابقة الدوري العام والتي أقيمت في أسوان.

وخضع السولية، لبرنامج علاجي وتأهيلي، وأصبح جاهزا للمشاركة في المرحلة المقبلة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية في الثالثة عصر اليوم بتجربة ودية أمام الاعلاميين على ملعب التتش وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

ويسعى فايلر، المدير الفني للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري العام ومواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

ويسعى الجهاز الفني لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الاصابة في تجربة اليوم مع باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم السبت 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.