رياضة | أحمد الأحمر معلقاً علي إستقبال شيكابلا لبعثة اليد: شرف عظيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الأحمر معلقاً علي إستقبال شيكابلا لبعثة اليد: شرف عظيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد الأحمر لاعب نادي الزمالك لكرة اليد علي تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر على التوالي، وحصوله على اللقب الـ19 القاري في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب في العالم لديه بطولات قارية.

وأكد "الأحمر"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد" تابعها الخليج 365 الرياضي، إن سعيد للغاية للوصول لهذا الرقم، موضحا أن خروجه في بعض الإعارات لفرق آسيوية ساعده في الحصول على 4 بطولات قارية، متابعا: "الحمد لله ده فضل كبير من عند ربنا، وشرف كبير ليا أحصل على اللقب ده وانا فرد من أفراد نادي الزمالك".

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وأوضح أن إستقبال شيكابالا لبعثة الزمالك شرف كبير جدا وشيء طبيعي عليه لأنه لاعب زملكاوي يعشق الفريق وكل الألعاب الرياضية بالنادي، وإن حدث العكس سيكون هو متواجد لدعم فريق كرة القدم.

وأضاف نجم ميت عقبة، أن تراجع مستوى نادي الزمالك لكرة القدم يأتي بسبب التغيرات الكبيرة في اللاعبين كل موسم، خاصة أن الألعاب الجماعية عادة تحتاج إلى استقرار وثبات في التشكيل بشكل كبير، لتظل المجموعة منسجمة.

وأنهي الأحمر تصريحاته، أن نادي الزمالك يسير بشكل كبير وحقق بطولات مميزة العام الماضي، بدءا من السوبر المصري السعودي مرورا بكأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن ثم كأس مصر، "الفريق عامل شغل حلو جدا وإن شاء الله الفترة الجاية".