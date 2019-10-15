شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فى الوقت الذي أصبح محمد محمود جاهزاً هو الأخر لتدعيم وسط الأهلى فى مواجهة الزمالك المرتقبة، بعد مشاركته فى مواجهة الإعلاميين الودية أمس، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة عقب اجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ قرابة الـ9 أشهر وبالتحديد منذ 180 يوم منذ يوم 8 يناير 2019 وهو تاريخ مواجهة الأهلى وسموحة فى الدوري العام والتي شهدت اصابته بقطع فى الرباط الصليبي.
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