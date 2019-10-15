شكرا لقرائتكم عمرو السولية يعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمرو السولية نجم وسط النادي الأهلى جاهزيته لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها السبت المقبل والتي تأتى في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتظم عمرو السولية فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر على مدار الأيام الماضية، بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا بجزع في الرباط الخارجي للقدم.

فى الوقت الذي أصبح محمد محمود جاهزاً هو الأخر لتدعيم وسط الأهلى فى مواجهة الزمالك المرتقبة، بعد مشاركته فى مواجهة الإعلاميين الودية أمس، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة عقب اجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ قرابة الـ9 أشهر وبالتحديد منذ 180 يوم منذ يوم 8 يناير 2019 وهو تاريخ مواجهة الأهلى وسموحة فى الدوري العام والتي شهدت اصابته بقطع فى الرباط الصليبي.