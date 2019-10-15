105 مباريات فى تمهيدى كأس مصر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم 105 مباريات في الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لعام 2019 / 2020 التي سيصعد منه الفائز للدور التمهيدى الثانى الذى سيواجه فيه تلك الأندية فرق القسم الثانى على أن يصعد الفائز منهم لإقامة دور الـ64 لبطولة كأس مصر. وإليكم جدول مباريات كأس مصر على النحو التالى:

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