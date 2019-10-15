شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك.. نجوم تنتظر القمة للخروج من النفق المظلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة القمة التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، والمقرر لها السبت المقبل باستاد برج العرب.

وقبل مباراة القمة هناك أكثر من لاعب ينتظر المواجهة المرتقبة، للخروج من النفق المظلم مع فريقه، والظهور وتقديم أفضل ما لديه، حتى يعود لأنظار الجماهير، والجهاز الفنى لفريقه، سواء فى الأهلى أو الزمالك.

فرجانى ساسى

يسعى التونسى فرجانى ساسى، لاعب الزمالك للمشاركة فى مباراة القمة، وبذل أقصى ما لديه، حتى يكون ورقة رابحة لميتشو، يتعمد عليه فى المباريات، فى ظل سياسة التدوير التى يقوم بها الخواجة الصربى.

وكان ساسى قد شارك مع منتخب بلاده فى ودية الكاميرون خلال الساعات الماضية، ويعود إلى القاهرة اليوم الإثنين.

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وليد أزارو

فى ظل عدم اعتماد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على المغربى وليد أزارو، هناك أمل للاعب للمشاركة فى مباراة القمة، ليخرج من النفق الذى يتواجد فيه، منذ تولى فايلر المهمة للفريق الأحمر، حيث لم يظهر سوى فى مبارتين فقط مع الخواجة الجديد.

ورغم أن إدارة النادى رحبت ببيع اللاعب حال تلقيه عرضًا رسميًا، إلا أن ظهوره فى القمة سيكون بمثابة طاقة نور بالنسبة للعفريت المغربى.

مصطفى فتحى

حالة من الإرتباك تسيطر على ميتشو بشأن الاعتماد على مصطفى فتحى فى مباراة القمة من عدمه، حيث استقر خلال الأيام الماضية على عدم الاعتماد على اللاعب بصفة أساسية خلال مواجهة الأهلى، ليكشف مصدر فى الجهاز الفنى أن الخواجة قد يضم اللاعب ويمنحه فرصة المشاركة كبديل حالة الاحتياج لخدماته فى ظل وجود وفرة فى هذا المركز بالفريق.